تسجيل الدخول

الوطن

محافظ الدقهلية: المقاولون العرب تتولى إزالة "العمارة المائلة" السبت

منذ 30 دقيقة
كتب: صالح رمضان
محافظ الدقهلية: المقاولون العرب تتولى إزالة "العمارة المائلة" السبت

اجتماع محافظ الدقهلية بشأن العمارة المائلة

أكد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم، على سرعة الإزالة الفورية لـ"العمارة المائلة"، بمنطقة توريل الجديدة بالمنصورة، فور إخلاء العقار من السكان، وأن تتولى شركة المقاولين العرب تنفيذ أعمال الإزالة طبقًا للتقرير المعد من اللجنة المشكلة من كلية الهندسة جامعة المنصورة، تحت إشرافهم ومتابعتهم ابتداء من السبت المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماعه باللجنة المشكلة لوضع آلية أمنة لإزالة العقار المائل، بمنطقة توريل الجديدة بمدينة المنصورة التابعة لحي شرق.

وشدد الشعراوي، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين، والحفاظ على العقارات المجاورة، وعدم المساس بها، وإنشاء كردون أمني حول العقار، إنشاء ممر آمن للمواطنين المقيمين في العقار المقابل، وغلق جميع الشوارع والطرق المؤدية للعقار، وتوفير سيارات الإسعاف والإطفاء اللازمة، وتواجد مروري مستمر، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ الأسلوب المناسب لتأمين العمال بواسطة سبل السلامة والصحة المهنية حرصًا على أرواحهم.

وكلف المحافظ، رئيس حي شرق المنصورة، بسرعة إخلاء العقار خلال 24 ساعة بالقوي الجبرية نظرًا للخطورة الداهمة التي تهدد حياة المواطنين والمنشآت المجاورة لهذا العقار، بالإضافة إلى توفير كافة المعدات اللازمة لرفع المخلفات الناتجة عن عملية الإزالة.

حضر الاجتماع المهندس مختار الخولي، السكرتير المساعد، وحسام عبداللطيف، رئيس حي شرق المنصورة، والدكتور محمود الجمل، أستاذ بكلية الهندسة جامعة المنصورة، والدكتور صلاح البجلاتي، أستاذ بكلية الهندسة جامعة المنصورة، والمهندس عبدالرحمن صالح، مدير منطقة الدقهلية للمقاولين العرب، الوفد المرافق له.

أخبار متعلقة

محافظ الدقهلية يقرر الإخلاء الإداري لجميع سكان "العمارة المائلة"

محافظ الدقهلية يقرر الإخلاء الإداري لجميع سكان "العمارة المائلة"
إخلاء "العمارة المائلة" بالمنصورة من السكان

إخلاء "العمارة المائلة" بالمنصورة من السكان
رئيس حي ثان المحلة: العمارة المائلة لها قرار إزالة

رئيس حي ثان المحلة: العمارة المائلة لها قرار إزالة
بالصور| مؤلف "لا أحد ينام في الإسكندرية" يسخر من "العمارة المائلة"

بالصور| مؤلف "لا أحد ينام في الإسكندرية" يسخر من "العمارة المائلة"
نقيب مهندسي البحيرة عضوا بلجنة استشارية لمعاينة العمارة المائلة

نقيب مهندسي البحيرة عضوا بلجنة استشارية لمعاينة العمارة المائلة

التعليقات

«الوطن» في صدارة الفائزين بـ«الصحافة العربية»

أحدث الأخبار

الأقباط يحتفلون بـ«خميس العهد» وسط إجراءات أمنية مشددة

الأقباط يحتفلون بـ«خميس العهد» وسط إجراءات أمنية مشددة

رؤساء البرلمانات العربية لـ"السيسي": استكمل نجاحك.. ومصر وطنا الثاني

رؤساء البرلمانات العربية لـ"السيسي": استكمل نجاحك.. ومصر وطنا الثاني

علي عبدالعال: نرفض قرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس

علي عبدالعال: نرفض قرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس

"عبد العال" يتسلم رئاسة الاتحاد البرلماني العربي

"عبد العال" يتسلم رئاسة الاتحاد البرلماني العربي

ممثل فلسطين بالبرلمان العربي: البيان الختامي لا يليق بقضيتنا

ممثل فلسطين بالبرلمان العربي: البيان الختامي لا يليق بقضيتنا

اختيارات الوطن

مصر تبدأ الطريق إلى «الاقتصاد الرقمى»

مصر تبدأ الطريق إلى «الاقتصاد الرقمى»

بروفايل| رونالدو.. أسطورة تعشق الإبداع

بروفايل| رونالدو.. أسطورة تعشق الإبداع

«عبير»: رموز سرية فى غرفة «خالد» تكشف اشتراكه فى اللعبة التى دفعته للانتحار

«عبير»: رموز سرية فى غرفة «خالد» تكشف اشتراكه فى اللعبة التى دفعته للانتحار

شاش وقطن وجبيرة مع الباعة الجائلين أمام مستشفى الموظفين بإمبابة : الشىء لزوم الشىء

شاش وقطن وجبيرة مع الباعة الجائلين أمام مستشفى الموظفين بإمبابة : الشىء لزوم الشىء

"الحوت الأزرق" بوابة الموت.. لعب ينتهي بانتحار

"الحوت الأزرق" بوابة الموت.. لعب ينتهي بانتحار

الأكثر قراءة

عاجل