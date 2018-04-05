محافظ الدقهلية: المقاولون العرب تتولى إزالة "العمارة المائلة" السبت

أكد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم، على سرعة الإزالة الفورية لـ"العمارة المائلة"، بمنطقة توريل الجديدة بالمنصورة، فور إخلاء العقار من السكان، وأن تتولى شركة المقاولين العرب تنفيذ أعمال الإزالة طبقًا للتقرير المعد من اللجنة المشكلة من كلية الهندسة جامعة المنصورة، تحت إشرافهم ومتابعتهم ابتداء من السبت المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماعه باللجنة المشكلة لوضع آلية أمنة لإزالة العقار المائل، بمنطقة توريل الجديدة بمدينة المنصورة التابعة لحي شرق.

وشدد الشعراوي، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين، والحفاظ على العقارات المجاورة، وعدم المساس بها، وإنشاء كردون أمني حول العقار، إنشاء ممر آمن للمواطنين المقيمين في العقار المقابل، وغلق جميع الشوارع والطرق المؤدية للعقار، وتوفير سيارات الإسعاف والإطفاء اللازمة، وتواجد مروري مستمر، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ الأسلوب المناسب لتأمين العمال بواسطة سبل السلامة والصحة المهنية حرصًا على أرواحهم.

وكلف المحافظ، رئيس حي شرق المنصورة، بسرعة إخلاء العقار خلال 24 ساعة بالقوي الجبرية نظرًا للخطورة الداهمة التي تهدد حياة المواطنين والمنشآت المجاورة لهذا العقار، بالإضافة إلى توفير كافة المعدات اللازمة لرفع المخلفات الناتجة عن عملية الإزالة.

حضر الاجتماع المهندس مختار الخولي، السكرتير المساعد، وحسام عبداللطيف، رئيس حي شرق المنصورة، والدكتور محمود الجمل، أستاذ بكلية الهندسة جامعة المنصورة، والدكتور صلاح البجلاتي، أستاذ بكلية الهندسة جامعة المنصورة، والمهندس عبدالرحمن صالح، مدير منطقة الدقهلية للمقاولين العرب، الوفد المرافق له.