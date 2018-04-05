"مياه الدقهلية" تعلن عن حاجتها لوظيفة "محاسب ثالث"

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن حاجتها للتعاقد لشغل وظيفة "محاسب ثالث"، وذلك بأن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس تجارة (محاسبة عربي - محاسبة إنجليزي)، وأن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة قبل التحاقه بالجامعة، وأن يكون من المقيمين بمركزي ومدينتي المنصورة وطلخا فقط، وألا يزيد السن في 1-7-2018 عن 35 عامًا.

واشترطت أيضا أن يكون المتقدم جرى تحديد موقفه من الخدمة العسكرية بالنسبة للذكور، وأن يكون المتقدم عضواً بنقابة التجاريين، ويفضل من لديه دورات وخبرة سابقة في مجال العمل بالنظام المحاسبي الموحد.

وحددت الشرطة الشروط العامة وطريقة تقديم الطلبات: بأن يقبل العمل طبقا لنظام ومواعيد العمل بالشركة وفى أي فرع من فروع الشركة، واجتياز الاختبارات التي يجرى تحديدها بمعرفة الشركة، وأن يجتاز المتقدم اختبار الكشف الطبي بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها الشركة، ويتم اختيار المتقدمين وفقا لترتيب النتيجة النهائي، وحسب الاحتياجات الفعلية للشركة ولائحة نظام العاملين بالشركة.