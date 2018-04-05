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الوطن

الحمى القلاعية تفتك بـ7 بقرات في قرية شبرا شهاب بالقناطر الخيرية

منذ 13 دقيقة
كتب: الوطن
الحمى القلاعية تفتك بـ7 بقرات في قرية شبرا شهاب بالقناطر الخيرية

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تعرضت 7 بقرات للنفوق بسبب إصابتهم بمرض الحمى القلاعية بقرية شبرا شهاب التابعة للقناطر الخيرية، واتخذت الوحدة المحلية والإدارة البيطرية الاحتياطات اللازمة ودفن البقرات.

وأكد رجب عبد الرازق النقيدي، رئيس المدينة، أنه جرى اكتشاف نفوق البقرات بالقرية، وتم التنسيق مع الإدارة البيطرية بالقناطر الخيرية، لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد مرض الحمى القلاعية بقرية شبرا شهاب.

وتابع أنه جرى دفن الحالات دفناً صحياً، وعمل سياج بيطري آمن بمحيط تلك المنطقة، واتخاذ كافة إجراءات تحصين الماشية بالمنطقة باللقاح، واتخاذ إجراءات الفحص، والعزل، والتطهير، وسحب العينات، ومنع انتقال الحيوانات من منطقة لأخرى، لمنع انتشار المرض بالمنطقة.

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