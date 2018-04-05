نص برقية الاتحاد البرلماني العربي للسيسي

أرسل الاتحاد البرلماني العربي، في ختام المؤتمر الـ27 للاتحاد الذي انتهت أعماله، مساء اليوم الخميس، بمقر مجلس النواب المصري، برقية تحية وإعزاز إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجاء نص البرقية كما يلي:

فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة

تحية طيبة وبعد، نود أن نعرب لفخامتكم عن خالص تهانينا القلبية الخالصة والصادقة بمناسبة إعادة انتخابكم رئيساً لجمهورية مصر العربية لفترة رئاسية ثانية. ونحن إذ نهنئكم بهذه الثقة الغالية التى حظيتم بها من جميع أطياف الشعب المصري، نتمنى لكم المزيد من النجاح الذى بدأتموه في ولايتكم الأولى، وأن يوفقكم الله في سبيل رفعة شأن بلدكم مصر الغالية والعزيزة علينا جميعًا، وتأكيد مكانتها المتميزة في العالم العربي والإفريقي والإسلامي، والمؤثرة في محيطها الدولي.

كما نتوجه بخالص الشكر والتقدير والامتنان لشخصكم الكريم، على حسن رعايتكم وعنايتكم للمؤتمر السابع والعشرون للاتحاد البرلماني العربي، فقد وجدنا جميعاً من الرعاية والاهتمام، ما يجعلنا جميعاً نشعر وكأننا لم نغادر أوطاننا، وما ذلك بغريب أو مستغرب، فمصر دائمًا هى الوطن الثاني لجميع الشعوب العربية، وهى دومًا الحاضنة لكل تجمع عربي يهدف إلى رفع شأن أبناء الأمة العربية الخالدة.

متعكم الله بموفور الصحة والتوفيق، ونتمنى للشعب المصري الشقيق المزيد من الرقى والازدهار.