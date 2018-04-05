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الوطن

موجز الظهيرة| مساعدات مصرية لليمن وانطلاق مؤتمر اتحاد البرلمان العربي

منذ 50 دقيقة
كتب: سلوى الزغبي
موجز الظهيرة| مساعدات مصرية لليمن وانطلاق مؤتمر اتحاد البرلمان العربي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تقدم "الوطن" موجزًا لأهم أنباء الساعة الثانية عشر ظهرا، وفيه ألغت محكمة النقض حكم الجنايات بإدانة 16 محكوما عليهم في قضية التمويل الأجنبي وقضت بإعادة محاكمتهم مرة أخرى.

وانطلقت منذ قليل، فعاليات المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي، بالقاعة الرئيسية لمجلس النواب، وألقى فيها الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب المصري كلمة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أيضا أصدر الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أوامره بإعداد وتجهيز مساعدات من الأدوية والمستلزمات الطبية المهداة من الشعب المصري، بالتعاون مع وزاراتي الخارجية والصحة، إلى دولة اليمن الشقيقة؛ لنقلها عبر إحدى طائرات أسطول شركة "مصر للطيران".

 

عاجل "النقض" تلغي حكم إدانة المحكوم عليهم في "التمويل الأجنبي"

بتوجيهات السيسي.. وزارة الدفاع ترسل مساعدات طبية لليمن

انطلاق فعاليات مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي

"عبدالعال": منطقتنا العربية هي الأكثر تعرضا لخطر الإرهاب

مجلس الدولة ينتهي من مشروع قانون "ذوي الإعاقة" ويرسله لـ"الوزراء"

اليوم.. "التضامن" تجري قرعة اختيار حجاج الجمعيات الأهلية

 

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