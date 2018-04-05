"الجمال": يجب النص على إدانة التدخلات الإيرانية في اليمن

قال اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب عضو الاتحاد البرلماني العربي، إنه "لابد من رفض أي تدخل أجنبي في شؤوننا الداخلية أو على أرض أي دولة عربية".

وأضاف "الجمال"، خلال الجلسة الختامية للاتحاد البرلماني العربي المنعقد بمقر مجلس النواب المصري، اليوم الخميس: "الأمر بالنسبة لإيران في اليمن يشكل جرمًا، لأنهم يمدون إرهابيين في دولة، للاعتداء على دولة شقيقة وصلت لحد الاعتداء على الحرمين الشريفين فضلًا عن تصدير الأفكار المذهبية المتطرفة إلى دولة البحرين".

وتابع: "لابد أن نشير إلى إدانة كافة التدخلات الإقليمية والدولية في أي دولة عربية.. فسوريا على أرضها عدد من الدول مثل روسيا وأمريكا وتركيا، لذا فالتعميم هنا أفضل".

جاء ذلك تعليقا على رفض بعض الوفود العربية ذكر أسماء الدول التي تتدخل في الشئون الداخلية لبعض الدول العربية.