تسجيل الدخول

الوطن

"الجمال": يجب النص على إدانة التدخلات الإيرانية في اليمن

منذ 8 دقيقة
كتب: محمد يوسف
"الجمال": يجب النص على إدانة التدخلات الإيرانية في اليمن

لجنة الشؤون العربية

قال اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب عضو الاتحاد البرلماني العربي، إنه "لابد من رفض أي تدخل أجنبي في شؤوننا الداخلية أو على أرض أي دولة عربية".

وأضاف "الجمال"، خلال الجلسة الختامية للاتحاد البرلماني العربي المنعقد بمقر مجلس النواب المصري، اليوم الخميس: "الأمر بالنسبة لإيران في اليمن يشكل جرمًا، لأنهم يمدون إرهابيين في دولة، للاعتداء على دولة شقيقة وصلت لحد الاعتداء على الحرمين الشريفين فضلًا عن تصدير الأفكار المذهبية المتطرفة إلى دولة البحرين".

وتابع: "لابد أن نشير إلى إدانة كافة التدخلات الإقليمية والدولية في أي دولة عربية.. فسوريا على أرضها عدد من الدول مثل روسيا وأمريكا وتركيا، لذا فالتعميم هنا أفضل".

جاء ذلك تعليقا على رفض بعض الوفود العربية ذكر أسماء الدول التي تتدخل في الشئون الداخلية لبعض الدول العربية.

أخبار متعلقة

عاجل| سامح شكري يبحث مع نظيرته الهندية القضايا الإقليمية والدولية

عاجل| سامح شكري يبحث مع نظيرته الهندية القضايا الإقليمية والدولية
مجلة AMS بالجامعة الأمريكية تناقش الإعلام والأزمات الإقليمية والدولية

مجلة AMS بالجامعة الأمريكية تناقش الإعلام والأزمات الإقليمية والدولية
غدا.. "أردوغان" يعقد محادثات مع "بوتين" حول القضايا الإقليمية والدولية

غدا.. "أردوغان" يعقد محادثات مع "بوتين" حول القضايا الإقليمية والدولية
رئيس الوزراء الكويتي يبحث مع "لافروف" التطورات الإقليمية والدولية

رئيس الوزراء الكويتي يبحث مع "لافروف" التطورات الإقليمية والدولية

التعليقات

«الوطن» في صدارة الفائزين بـ«الصحافة العربية»

أحدث الأخبار

91 مواطنا يفوزون بحج الجمعيات بمطروح

91 مواطنا يفوزون بحج الجمعيات بمطروح

تكريم رئيس "مياه أسيوط" بدرع التميز في قطاع الموارد البشرية

تكريم رئيس "مياه أسيوط" بدرع التميز في قطاع الموارد البشرية

غدا.. قطع الكهرباء في عدة مناطق بدمياط لأعمال الصيانة

غدا.. قطع الكهرباء في عدة مناطق بدمياط لأعمال الصيانة

"أخلاقيات الأسرة" ندوة بتعليم مطروح

"أخلاقيات الأسرة" ندوة بتعليم مطروح

ضبط 70 كيلو رنجة غير مطابقة للمواصفات بثلاجة في الإسماعيلية

ضبط 70 كيلو رنجة غير مطابقة للمواصفات بثلاجة في الإسماعيلية

اختيارات الوطن

مصر تبدأ الطريق إلى «الاقتصاد الرقمى»

مصر تبدأ الطريق إلى «الاقتصاد الرقمى»

بروفايل| رونالدو.. أسطورة تعشق الإبداع

بروفايل| رونالدو.. أسطورة تعشق الإبداع

«عبير»: رموز سرية فى غرفة «خالد» تكشف اشتراكه فى اللعبة التى دفعته للانتحار

«عبير»: رموز سرية فى غرفة «خالد» تكشف اشتراكه فى اللعبة التى دفعته للانتحار

شاش وقطن وجبيرة مع الباعة الجائلين أمام مستشفى الموظفين بإمبابة : الشىء لزوم الشىء

شاش وقطن وجبيرة مع الباعة الجائلين أمام مستشفى الموظفين بإمبابة : الشىء لزوم الشىء

"الحوت الأزرق" بوابة الموت.. لعب ينتهي بانتحار

"الحوت الأزرق" بوابة الموت.. لعب ينتهي بانتحار

الأكثر قراءة

عاجل