20 قتيلاً بينهم 11 طفلاً فى «كارثة» جديدة على طريق «سوهاج - البحر الأحمر»

لقى 20 مواطناً على الأقل، بينهم 11 طفلاً، مصرعهم فى كارثة مرورية جديدة على طريق «سوهاج - البحر الأحمر»، اليوم، نتيجة تصادم سيارة أجرة «ميكروباص» وأخرى نقل بمقطورة (لورى) بدائرة مركز أخميم باتجاه محافظة أسيوط، وأسفر الحادث عن إصابة اثنين آخرين.

وتلقّى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، إخطاراً من شرطة النجدة بحدوث تصادم بين سيارة «ميكروباص» رقم «ص ق ج 6319»، أجرة الأقصر، وأخرى نقل بمقطورة رقم «م ص 476»، عند منطقة الكيلو 15 بطريق سوهاج البحر الأحمر، ووقوع عدد من الوفيات والمصابين.

وعلى الفور، دفع مرفق إسعاف سوهاج بـ13 سيارة إلى موقع الحادث قامت بنقل جثث المتوفين والمصابين إلى مستشفيات سوهاج الجامعى والعام والتعليمى والهلال للتأمين الصحى، كما انتقل عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وفريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينات اللازمة.

وأظهرت المعاينة الأوّلية أن الحادث وقع نتيجة انفجار الإطار الخلفى الأيمن للميكروباص، مما أدى إلى انقلابه بسبب السرعة الزائدة، ليصطدم بسيارة نقل مقبلة فى الاتجاه المقابل بسرعة جنونية، مما أسفر عن مصرع 19 شخصاً وإصابة 3 آخرين، لفظ أحدهم أنفاسه بعد نقله للمستشفى.

وفور إخطاره بالحادث، توجّه محافظ سوهاج، الدكتور أيمن عبدالمنعم، إلى مستشفى الهلال للتأمين الصحى، للاطمئنان على حالة المصابين، ومتابعة إجراءات التعرف على هويات الضحايا وتسليمهم إلى ذويهم، وقرر رفع حالة الطوارئ والاستعداد بجميع مستشفيات المحافظة إلى الدرجة القصوى.

كما أكد المحافظ، وفق بيان صحفى صدر عن المحافظة اليوم، أن الحادث أسفر عن وفاة 20 شخصاً، وإصابة اثنين آخرين، تم حجزهما فى وحدة العناية المركزة بمستشفى الهلال، مشيراً إلى أنه تم الاستعانة بثلاجات حفظ الموتى فى عدد من المستشفيات، لاستيعاب هذا العدد الكبير من المتوفين.

وأضاف البيان أنه تم التحفظ على جثث 4 متوفين فى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعى، و3 جثث بمستشفى أخميم المركزى، و5 بمشرحة مستشفى الهلال، و3 بمستشفى سوهاج العام، و5 بمستشفى سوهاج التعليمى، لحين تسليمهم إلى ذويهم.

كما أصدر المحافظ تعليماته بسرعة الدفع بفرق التدخل السريع والطوارئ وونش المحافظة وإدارة المرور لرفع آثار الحادث وإعادة فتح الطريق، وشدد على تقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين، ومساعدة أسر المتوفين لسرعة إنهاء إجراءات الدفن، وتوفير سيارات لنقلهم إلى أماكن إقامتهم.

وشدد «عبدالمنعم» على المسئولين بمديرية الشئون الصحية بالانتقال إلى المستشفيات فوراً، ومتابعة توفير الأطباء والفرق الطبية اللازمة لرعاية المصابين، وتوفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة من أدوية وأكياس دم.

ووصف محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبدالمنعم الحادث بـ«الأليم»، وناشد جميع السائقين على الطرق السريعة توخّى الحذر، وعدم تجاوز السرعات المرورية المقررة، خاصة أثناء القيادة ليلاً، حافظاً على أروح الركاب وأرواحهم.

وأكد محافظ سوهاج أن أغلب الحوادث التى تشهدها تلك الطرق تكون نتيجة السرعات «الجنونية» من قبَل بعض السائقين.

ومن جانبها، صرّحت النيابة العامة بمدينة أخميم بدفن جثث ضحايا الحادث، بعد تسليمهم إلى ذويهم، لعدم وجود شبهة جنائية، وكلفت مديرية الصحة بموالاة الاستعلام عن حالة المصابين، كما كلفت المهندس الفنى بإدارة المرور للانتقال إلى مكان الحادث، وإعداد تقرير فنى عن أسبابه وملابساته، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار قائد السيارة النقل، الذى فرّ هارباً من مكان الحادث.

من ناحية أخرى أعلنت وزارة الصحة، اليوم، إصابة 10 مواطنين، فى انقلاب أوتوبيس، فى طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوى بمحافظة الشرقية وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى تأمين صحى العاشر بالشرقية، وذلك بواسطة 5 سيارات إسعاف مجهزة، وصلت إلى مكان الحادث بعد وقوعه بـ 7 دقائق.