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الوطن

ارتفاع أسعار النفط عند التسوية بدعم مفاوضات واشنطن وبكين

منذ 23 دقيقة
كتب: وكالات
ارتفاع أسعار النفط عند التسوية بدعم مفاوضات واشنطن وبكين

النفط

ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، بدعم تراجع حدة المخاوف التجارية العالمية، وهبوط مفاجئ لمخزونات النفط الأمريكية.

واستفاد الذهب الأسود من التفاؤل المخيم على أجواء الأسواق العالمية اليوم، بعد إشارات من الولايات المتحدة والصين تدعو للحوار والتفاوض حول التوترات التجارية الأخيرة بينهما.

ومن شأن حدوث حرب تجارية عالمية أن تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي العالمي، وبالتبعية على الطلب الخاص بالنفط.

كما تلقى النفط دعماً من بيانات إدارة معلومات الطاقة بالأمس والتي كشفت تراجع مفاجئ لمخزونات الخام في الولايات المتحدة بنحو 4.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

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