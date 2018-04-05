الذهب يفقد 12 دولاراً مع إشارات لإنهاء النزاع التجاري

تراجعت أسعار الذهب عند تسوية جلسة اليوم الخميس، ليفقد حوالي 12 دولاراً بفعل قوة الدولار وبالتزامن مع تراجع المخاوف التجارية.

وأثرت قوة العملة الأمريكية بالسلب على أداء المعدن النفيس ليتراجع بشكل حاد خلال جلسة اليوم.

وشهد الدولار ارتفاعاً ملحوظاً ليصعد المؤشر الرئيسي إلى أعلى مستوى في نحو أسبوعين مع تقارير تفيد بالتفاوض بين الولايات المتحدة والصين حول مخاوفهم التجارية.

وتخلى المستثمرون عن الملاذات الآمنة لصالح حيازة الأصول الخطرة وهو ما بدا واضحاً في المكاسب التي تخيم على "وول ستريت".