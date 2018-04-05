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الوطن

محافظ الشرقية يتابع إنشاء موزع كهرباء شبرا النخلة بتكلفة 45 مليون جنيه

منذ 8 دقيقة
كتب: الوطن
محافظ الشرقية يتابع إنشاء موزع كهرباء شبرا النخلة بتكلفة 45 مليون جنيه

ارشيفية

تابع اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، أعمال إنشاء موزع كهرباء شبرا النخلة التابعة لمركز ومدينة بلبيس، بتكلفة 45 مليون جنيه، وذلك في إطار الارتقاء بقطاع الكهرباء، وتلبية كافة احتياجات المواطنين في مختلف مراكز ومدن المحافظة من الكهرباء.

أكد المحافظ في بيان، اليوم، على أهمية التنسيق الكامل بين المحافظة وشركة القناة لتوزيع الكهرباء، لتأمين الكهرباء وتوفير احتياجات المواطنين والمشروعات الاستثمارية والمناطق الصناعية، وحل مشاكل القرى والمناطق المحرومة بنطاق دائرة المحافظة، مشددًا على  ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد وسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال، مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة.

وصرح المهندس سامي عرفة أبو ورده، رئيس قطاعات كهرباء الشرقية، أنه جاري الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء موزع كهرباء شبرا النخلة، والمقام علي مساحة 280 متر مربع، وبتكلفة 45 مليون جنيه بمركز ومدينة  بلبيس، ويتكون من 15 خلية، ويتم تغذيته من محطة محولات بلبيس البديلة.

وأضاف رئيس قطاعات كهرباء الشرقية، أن الهدف من إنشاء موزع كهرباء شبرا النخلة تخفيف الأحمال عن موزعات قرى (ميت جابر، وميت حمل) ، وتحسين الجهود واستمرارية التغذية وانتظام التيار الكهربائي  لقرى الوحدة المحلية بشبرا النخلة وقرى الوحدة المحلية بسندنهور .

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