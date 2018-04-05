"جي.بي.مورجان" ترى فرصاً للنمو بكافة أنواع الاستثمارات

أكد رئيس بنك "جي.بي.مورجان" أن هناك فرصاً للنمو في كافة أنواع الاستثمارات تقريباً والتي تشمل استثمارات الدخل الثابت والعملات والسلع.

وأضاف "جيمي دايمون" في تقرير البنك السنوي للمستثمرين الصادر، اليوم الخميس، أن "جي.بي.مورجان" يمكن أن يحصل على مزيد من الأعمال في مختلف مجالات الاسثتمارات مع انسحاب المنافسين بفعل تراجع معاملات عملائهم.

وأوضح أنه في مجالات أخرى مثل الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول والخدمات المصرفية التجارية والاستهلاكية، فإن البنك يعتزم إجراء عمليات توظيف وإنشاء فروع إضافة إلى دخول أسواق جديدة أو طرح تكنولوجيا جديدة.