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الوطن

مندوب بريطانيا أمام مجلس الأمن: نتعامل مع تسميم سكريبال وفقا للقانون

منذ 41 دقيقة
كتب: أحمد عنتر
مندوب بريطانيا أمام مجلس الأمن: نتعامل مع تسميم سكريبال وفقا للقانون

سكريبال

قالت مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة، إن الشرطة أجرت تحقيقا مطولا ودقيقا حول قضية تسميم العميل الروسي سكريبال، مضيفة "طلبنا من روسيا توضيح كيف نجحت فى تطوير الغاز الكيماوي المستخدم في تسميم سكريبال".

وأضافت خلال جلسة بمجلس الأمن لبحث ملابسات قضية مقتل سكريبال، "نتعامل مع قضية تسميم سكريبال وفقا للقانون والالتزامات الدولية، كما أن الحكومة البريطانية تقوم بتحقيق شامل في القضية.

ولفتت مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة، إلى أن "منظمة الأسلحة الكيماوية زارت موقع تسميم سكريبال وستنشر تقريرها حول الحادث".

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