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الوطن

السبت.. "جذور العلاقات المصرية الإسبانية" ببرنامج "جسور" بالتليفزيون

منذ 45 دقيقة
كتب: وائل فايز
السبت.. "جذور العلاقات المصرية الإسبانية" ببرنامج "جسور" بالتليفزيون

تغريد عرفة

يناقش برنامج "جسور" الذي يذاع على شاشة التليفزيون المصري جذور العلاقات المصرية الإسبانية وتطورها على مدار التاريخ، وذلك على شاشة القناة الثانية فى الساعة الخامسة والنصف مساء السبت المقبل.

وتعرض الحلقة لأول مرة صور فوتوغرافية نادرة ترصد هذه العلاقات المتميزة، ويتناول البرنامج مجالات التعاون المختلفة بين مصر وإسبانيا خصوصا في المجال الاقتصادي وملف الطاقة، إضافة إلى المجال الأثري حيث أن هناك حوالي 8 بعثات أثرية إسبانية تعمل في مصر وتحديدا في منطقة إهناسيا بمحافظة بني سويف ومشروع المسح الأثري بمنطقة وادي الخبيئة الملكية بالأقصر.

ترصد الحلقة العمارة الأندلسية والفن الإسباني بشكل عام .وتستضيف الحلقة كل من السفير الإسباني بالقاهرة ارتورو افيللودياث ديل كورال، وسيلفيا رودوريجيز جريخالبا مديرة المركز الثقافي الأسباني بالقاهرة، وخورخي فويننتلسات مدير المكتب الإقليمي لوكالة الأنباء الإسبانية وإدريس بنجلون مدير العلاقات العامة لوكالة الأنباء الأسبانية.

يذكر أن البرنامج من إعداد وتقديم دكتورة تغريد عرفة وإخراج محمد عبد المنصف.

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