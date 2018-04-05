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الوطن

آلاء لاشين تحاور نوال الزغبي في "قالوا وقلنا" على شاشه "الأولى"

منذ 20 دقيقة
كتب: ضحى محمد
آلاء لاشين تحاور نوال الزغبي في "قالوا وقلنا" على شاشه "الأولى"

نوال الزغبى

تحاور الإعلامية آلاء لاشين، الفنانة نوال الزغبي، غدًا الجمعة، في برنامج "قالوا وقلنا" على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري في العاشرة والنصف مساءً.

وتطرح آلاء العديد من التساولات على الزغبي، التي تتحدث عن "الأنذال" في حياتها وعن الكذب، وتعترف بسرقتها للمرة الأولى والأخيرة، وأول صفعة تلقتها على وجهها في حياتها.

وتكشف نوال الزغبي عن أكثر الصفات التي تكرهها في الرجل، ولماذا رفضت التمثيل أمام أحمد زكي، كما تتحدث عن عمليات التجميل التي كانت ضحيتها.

برنامج "قالوا وقلنا" يذاع الجمعة على شاشة القناة الأولى في العاشرة والنصف مساء.

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