مصادر: تعليمات بـ"الصحة" بمراقبة أماكن تصنيع وبيع "أسماك شم النسيم"

قالت مصادر بوزارة الصحة والسكان، إن تعليمات صدرت لقطاع الشئون الوقائية وإدارة مراقبة الأغذية، التابع لـ"القطاع"، بتشديد الرقابة على أماكن تصنيع، وعرض، وبيع جميع أنواع، وأصناف الأسماك المملحة، التي يقبل عليها المصريون بشكل كبير في أعياد الربيع، وشم النسيم.

وأضافت المصادر، أن التوجيهات تأتي من أجل الوصول لغذاء صحي، وآمن للمواطنين، ومنع حدوث حالات اشتباه تسمم غذائي جراء تناول تلك المأكولات بقدر الإمكان.

وأشارت إلى أنه تم القيام بحملات مشتركة من خلال خطط عمل موسعة، من أجل فحص الأماكن التي صدرت تعليمات بالرقابة عليها، ليتم إعدام كميات من الأسماك غير الصالحة للاستخدام.