بالفيديو| "المالية": لن نفرض ضرائب جديدة على المواطنين

أكد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، عدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين، موضحًا أن الاقتصاد المصري يحقق نموًا يساهم في توليد إيرادات من خلال دخول مستثمرين جدد يتم تحصيل ضرائب منهم.

وأضاف "معيط"، خلال حواره مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الخميس، أن الوزارة لديها مصادر أخرى لتحصيل الضرائب، موضحًا أن قانون القيمة المُضافة وقانون ضريبة الدخل يعملان بشكل جيد، لكنهما بحاجة إلى التطوير وزيادة فاعليتهما.

وتابع أن الوزارة تعمل على زيادة الضرائب من خلال تصويب الوضع والهيكل المالي للموازنة، وليس بفرض ضرائب جديدة على المواطنين.