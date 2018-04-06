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الوطن

بكين تعلن حربا اقتصادية على واشنطن.. وباحث: ترامب يخسر

منذ 22 دقيقة
كتب: محمد علي حسن
بكين تعلن حربا اقتصادية على واشنطن.. وباحث: ترامب يخسر

ترامب وشى جين بينج

قدمت بكين شكوى لدى منظمة التجارة العالمية ضد خطة واشنطن، بفرض رسوم جمركية على صادرات بقيمة 50 مليار دولار تستوردها الولايات المتحدة من الصين التي تتهمها الإدارة الأمريكية بسرقة الملكية الفكرية والتكنولوجيا، بحسب ما أظهرت وثائق نشرت، الخميس.

وبحسب النص الذي نشرته منظمة التجارة العالمية، طلب وفد الصين إجراء مشاورات مع واشنطن فيما يتعلق بالرسوم المقترحة وإجراءات ستطبقها الولايات المتحدة على بضائع معينة في مختلف القطاعات ومنها الآلات والإلكترونيات المصنعة في الصين، وطلب إجراء مشاورات هي الخطوة الأولى على طريق رفع شكوى قضائية شاملة لدى هيئة البت في النزاعات في المنظمة.

من جانبه قال أبو بكر أبو المجد، الباحث المتخصص في الشئون الآسيوية، إن الإجراء الذي اتخذته الصين هو طلب مشاورات حول ما فرضته الولايات المتحدة من رسوم على بضائع معينة في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن الدولتين تشهدان حربًا تجارية قديمة متجددة باستمرار وتحديدًا منذ منتصف سبتمبر عام 2010 بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

وأضاف أبو المجد في تصريح لـ"الوطن": "حدة التوتر ازدادت بين الدولتين في عهد الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، حيث إن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت في 23 مارس الماضي، فى بيان إطلاق إجراءات ضد الصين فى منظمة التجارة العالمية حول قضية براءات الاختراع، وأعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكى أن الولايات المتحدة تتقدم بشكوى أمام منظمة التجارة العالمية على الممارسات التكنولوجية غير المنصفة للصين والتي تخالف قواعد المنظمة، وما قامت به الصين يعتبر ردًا لتعويض الخسارة التي تكبدتها من خلال فرض رسوم على بعض المنتجات والميزان التجاري بين الدولتين حسب آخر احصاء في فبراير الماضي كان لصالح الصين وبلغ 20.9 مليار دولار، ويوم الاثنين الماضي فرضت رسوم جمركية إضافية وصلت إلى نسبة 15% على 20 منتجًا أمريكيًا و20% على 8 منتجات أخرى".

وأكد الباحث أن الرئيس الصيني الحالي مستعد لخوض حرب طويلة الأمد على العكس من الرئيس الأمريكي الذي يبحث على مكاسب سريعة مثلما حدث في سوريا والبيت الأبيض، أما الرئيس الصيني فاستطاع تطهير الحزب الشيوعي الصيني من خصومه ومنذ عام 2015 سعى لتحديث القدرة الصناعية الصينية لكبح هروب الأموال من الصين، وحينما بدأ ترامب في الهجوم على الصين كانت تعاني من انخفاض نسبة النمو لكن الآن الأمر يختلف كليًا، فالصراع على المدى الطويل ليس في صالح الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ستتقدم الصين بشكوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية لهيئة فض المنازعات لدى منظمة التجارة العالمية.

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