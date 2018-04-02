تسجيل الدخول

الوطن

بكين ترد على واشنطن بفرض رسوم جمركية على 128 منتجا أمريكيا

منذ 43 دقيقة
كتب: أ ف ب
بكين ترد على واشنطن بفرض رسوم جمركية على 128 منتجا أمريكيا

الصين وأمريكا

فرضت الصين على 128 صنفا من المنتجات التي تستوردها من الولايات المتحدة، بما فيها الفواكه ولحم الخنزير، رسوما جمركية بقيمة ثلاثة مليارات دولار، ردا على الضرائب التي فرضتها واشنطن على الصادرات الصينية من الصلب والألومنيوم، كما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية.

وكانت بكين حذرت في مارس من أنها لن تتوانى عن فرض رسوم جمركية على صادرات أمريكية ردا على الرسوم الباهظة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات الولايات المتحدة من الفولاذ والألومنيوم، الأمر الذي زاد المخاوف من اندلاع حرب تجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

أخبار متعلقة

الصين توقع اتفاقية لإدراج الجزائر ضمن طريق الحرير

الصين توقع اتفاقية لإدراج الجزائر ضمن طريق الحرير
عماد أديب: الصين منحت رئيسها الحالي الحكم مدى الحياة

عماد أديب: الصين منحت رئيسها الحالي الحكم مدى الحياة
الصين تطلق أول مسابقة عالمية لفن الذكاء الاصطناعي في بكين

الصين تطلق أول مسابقة عالمية لفن الذكاء الاصطناعي في بكين
إطلاق أول سفينة بالعالم للتعدين على عمق 2500 متر في الصين

إطلاق أول سفينة بالعالم للتعدين على عمق 2500 متر في الصين
الصين تشهد زيادة في عدد حالات التبرع بالأعضاء

الصين تشهد زيادة في عدد حالات التبرع بالأعضاء
بكين وهانوي تتعهدان الحفاظ على السلام في بحر الصين

بكين وهانوي تتعهدان الحفاظ على السلام في بحر الصين
مصطفى النجاري: شركات مصرية تشارك في معرض الصين الدولي نوفمبر المقبل

مصطفى النجاري: شركات مصرية تشارك في معرض الصين الدولي نوفمبر المقبل
جامعة المنصورة: فتح التقدم لمشروعات بحثية بالتعاون مع الصين

جامعة المنصورة: فتح التقدم لمشروعات بحثية بالتعاون مع الصين

التعليقات

الأقباط يحتفلون بـ

أحدث الأخبار

عاجل|حطام المحطة الفضائية الصينية يدخل المجال الجوي جنوب المحيط الهادي

عاجل|حطام المحطة الفضائية الصينية يدخل المجال الجوي جنوب المحيط الهادي

جامعة بني سويف تختتم احتفالية "التوحد" بإنارة مبنى المستشفى بالأزرق

خبراء يوضحون فوائد إنشاء أول محطة فوتوفولتية لتخزين الطاقة في الغردقة

خبراء يوضحون فوائد إنشاء أول محطة فوتوفولتية لتخزين الطاقة في الغردقة

مستشفى شبين التعليمي يعقد مؤتمره السنوي الخامس الأربعاء المقبل

مستشفى شبين التعليمي يعقد مؤتمره السنوي الخامس الأربعاء المقبل

130 سائحا أجنبيا يزورون معبد دندرة في قنا اليوم

130 سائحا أجنبيا يزورون معبد دندرة في قنا اليوم

اختيارات الوطن

«الزمالك» لاستعادة مركزه المفضل وفك عقدة «الإسماعيلية».. وتحد خاص للدراويش مع جلال

«الزمالك» لاستعادة مركزه المفضل وفك عقدة «الإسماعيلية».. وتحد خاص للدراويش مع جلال

مهرّج يترشح فى انتخابات الكونجرس

مهرّج يترشح فى انتخابات الكونجرس

رزق «جلال» من مخلفات هدم «بولاق أبوالعلا»: إن خرب بيت أبوك.. خد لك منه قالب

رزق «جلال» من مخلفات هدم «بولاق أبوالعلا»: إن خرب بيت أبوك.. خد لك منه قالب

كشك فاضى يعطل فرحة «انتصار» بابنتها: 6 سنين مش عارفة أجهزها

كشك فاضى يعطل فرحة «انتصار» بابنتها: 6 سنين مش عارفة أجهزها

«فادى» يتحدى الخجل بالرقص فى وسط البلد

«فادى» يتحدى الخجل بالرقص فى وسط البلد

الأكثر قراءة

عاجل