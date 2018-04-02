بكين ترد على واشنطن بفرض رسوم جمركية على 128 منتجا أمريكيا

فرضت الصين على 128 صنفا من المنتجات التي تستوردها من الولايات المتحدة، بما فيها الفواكه ولحم الخنزير، رسوما جمركية بقيمة ثلاثة مليارات دولار، ردا على الضرائب التي فرضتها واشنطن على الصادرات الصينية من الصلب والألومنيوم، كما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية.

وكانت بكين حذرت في مارس من أنها لن تتوانى عن فرض رسوم جمركية على صادرات أمريكية ردا على الرسوم الباهظة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات الولايات المتحدة من الفولاذ والألومنيوم، الأمر الذي زاد المخاوف من اندلاع حرب تجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.