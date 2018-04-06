عبد الناصر زيدان عن فوز مصر على المونديال: "طموح خزعبلي"

قال الإعلامي عبدالناصر زيدان، إن كوبر، مدرب المنتخب يواجه بالاتهامات منذ بداية عمله رغم أنه قاد المنتخب الوطني للتأهل إلى بطولة كأس العالم بعد 28 عامًا من الغياب.

وأضاف زيدان، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع عبر فصائية "النهار وان"، أن كوبر رضخ للإعلام وآراء المحللين وضم مجموعة من اللاعبين كوجوه جديدة ووجد نفسه في ورطة.

وتابع: "نحاسب كوبر على النتائج النهائية وليس بالقطعة، وموضوع كأس العالم صعب بلاش نحلم كتير، وارحمونا من الطموح الخزعبلي ده".

ولفت إلى أن "كوبر"، رفض عروضًا تدريبية بملايين الجنيهات، من أجل البقاء مع المنتخب المصري، مشيرا إلى أن فكر كوبر هو الفكر الذي يتناسب مع طريقة لعب المنتخب الوطني في كأس العالم، مشددًا على ضرورة العمل على تطوير بعض التكتيكات الهجومية للمنتخب.

ولفت "زيدان" إلى أن الفيصل بين محمد صلاح وكريستيانو وميسي هو الأداء في البطولة العالمية، والتي تنظمها روسيا في صيف العام الجاري 2018، متابعا "محمد صلاح تحول إلى مؤسسة داخل الملعب وخارجه".