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الوطن

فؤاد: الرقص أمام اللجان تعبير عن الفرحة.. والشعب لن يقبل الإخوان

اليوم AM 01:08
كتب: شريف سليمان
فؤاد: الرقص أمام اللجان تعبير عن الفرحة.. والشعب لن يقبل الإخوان

سكينة فؤاد

قالت الكاتبة والروائية سكينة فؤاد، إن رقص السيدات أمام اللجان ما هو إلا تعبيرا عن الفرحة، مشيرةً إلى أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقاطع فيديو لشباب الإخوان وهم يرقصون أمام اللجان أيضًا، مستنكرة سخرية البعض من الرقص أمام اللجان في الانتخابات الرئاسية 2018.

وأضافت سكينة، خلال حوارها ببرنامج "هنا القاهرة" مع الإعلامية بسمة وهبة، المُذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن الهوية المصرية والحضارة المصرية تجري في دماء المصريين، ولذلك فشل الإخوان في تغيير وتشويه الهوية المصرية.

وتابعت الكاتبة والروائية: "إن الأيام الصعبة التي عشناها في فترة حكم الإخوان، المصريين أدركوا استحالة وجود الجماعة، لأن كل مكوناتها تتناقض مع الهوية والشخصية والحضارة والإيمانية المعتدلة الوسطية".

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