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الوطن

سكينة فؤاد: انتخاب المصريين للسيسي مرة أخرى دليل على وعيهم

اليوم AM 01:08
كتب: شريف سليمان
سكينة فؤاد: انتخاب المصريين للسيسي مرة أخرى دليل على وعيهم

سكينة فؤاد

قالت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، إن إحساس المصريين بالأمل هو السبب وراء خروجهم للانتخابات الرئاسية، مشددةً على أن الانتخابات الرئاسية لم تشهد أي تلاعب.

وأكدت فؤاد، خلال حوارها ببرنامج "هنا القاهرة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تغييرات جذرية تلبي حاجات الشارع المصري، لافتة إلى أن اختيار المحافظين الجدد لا بد أن يكون قريبًا من الشارع المصري.

وأضافت الكاتبة الصحفية، أنها راهنت على الشعب المصري، لافتةً إلى أن المصري معروف بعناده، ومنحه الثقة للقيادة الحالية مرة أخرى دليلا على وعيه.

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