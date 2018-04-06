سكينة فؤاد: قدمت استقالتي في عهد الإخوان بدافع وطني

أعربت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، عن استيائها الشديد من فترة حكم جماعة الإخوان، قائلة: "فترة تولي الإخوان الحكم، كانت فترة مؤلمة في عمري".

وأضافت فؤاد، خلال حوارها ببرنامج "هنا القاهرة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أنه عندما تولى الرئيس المعزول محمد مرسي الحكم شعرت بأن هناك خطأ، لافتة إلى أن جميع قرارات مرسي جاءت من مكتب الإرشاد، وأن الإخوان حاولوا تحويل مصر إلى جماعة وفشلوا، وكان يأخذون الدين ستارة.

وأوضحت أنها قدمت استقالتها إبان حكم الإخوان بدافع وطني، بدون أي مصلحة وراء ذلك، مشيرة إلى أن الإخوان خططوا مع قطر بأنها ستسيطر على المنطقة، وكانوا ينفذون مخططا صهيونيا أمريكيا لإسقاط مصر.