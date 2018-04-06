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الوطن

بالفيديو| زعزوع: مصر الأولى عالميا في عدد حالات الطلاق

منذ 47 دقيقة
كتب: شريف سليمان
بالفيديو| زعزوع: مصر الأولى عالميا في عدد حالات الطلاق

الإعلامية امنية زعزوع

قالت الإعلامية أمنية زعزوع، إن مصر تحتل المركز الأول عالميًا في حالات الطلاق، وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وأضافت زعزوع، خلال برنامج "أمنية مصرية" المذاع عبر فضائية "دريم"، أن نظرة المجتمع لحالات الطلاق تغيرت، حيث أصبح هناك علاقات طيبة بين المطلقين على عكس ما كان في الماضي، منوهةً إلى أن أحد أسباب االطلاق هو عدم وصول الرجل والمرأة إلى نقطة التقاء فكري.

وأضافت زعزوع، أن عزوف الرجل عن إقامة علاقة حميمة مع زوجته أحد أسباب الطلاق، موضحة أن ختان الإناث أحد أسباب هذا العزوف، متابعة: "ثقافة المجتمع تمنعنا من الإفصاح عن أن سبب الطلاق هو الفشل في العلاقة الحميمة بين الزوجين".

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