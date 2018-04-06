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الوطن

وزير الأوقاف: إرسال الأئمة المتميزين إلى سيناء

منذ 36 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
وزير الأوقاف: إرسال الأئمة المتميزين إلى سيناء

وزير الأوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن هناك عددا من الأئمة المتميزين سيتم الدفع بهم في خدمة الدعوة بشمال سيناء، مواكبة لعملية التنمية الشاملة هناك بعد الانتهاء من العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018".

وأضاف جمعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه لا بد من أن تتم عملية تنوير وفهم للدين الصحيح، بعيدا عن التطرف، وبالتالي فسيتم إرسال الأئمة المميزين من حملة الدكتوراة والماجستير، ومن أصحاب السماحة والوسطية والاعتدال في الدين إلى سيناء.

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