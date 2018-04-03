وزير الأوقاف: المصريون أثبتوا أنهم على درجة كبيرة من الوعي

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، المصريين بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية.

وقال جمعة، خلال مداخلة هاتفية على قناة "تن"، إن المصريين في مرحلة من التاريخ ستشهد تقدما كبيرا، والشعب المصري أثبت أنه على درجة كبيرة من الوعي.

وتابع الوزير قائلا، إن المرحلة المقبلة مرحلة استقبال الإنجازات حتى على مستوى تطوير الخطاب الديني، نحن على خطى السيد الرئيس بإذن الله، والقادم أفضل في كل المجالات.

وأضاف جمعة، أن كل مؤسسات الدولة التزمت الحياد تجاه السباق الانتخابي، لكننا نلتزم الإيجابية، مؤكدا أن الجمعة المقبلة الموافقة 6 إبريل، ستكون عن اليتيم، والجمعة التي تليها عن الإسراج والمعراج، ثم ختام الشهر بخطبة للحفاظ على المياه.