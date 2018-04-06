كمال يناشد "الداخلية" تنظيم وقفة احتجاجية ضد عنصرية بريطانيا تجاه مريم

ناشد الإعلامي أسامة كمال، اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، بالسماح بتنظيم وقفة أمام مقر السفارة البريطانية في القاهرة، للتنديد بمقتل الطالبة المصرية مريم.

ووجه كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المذاع عبر شاشة "دي أم سي"، مساء أمس الخميس، حديثه لوزير الداخلية، قائلا: "يا معالي وزير الداخلية، ده تعبير مطلوب ولازم يحصل، واسمح بالوقفة ولو حتى لألف شخص، ويرفعوا لافتات أمام السفارة البريطانية للتنديد بأحدث مقتل الطالبة المصرية مريم".

وأضاف كمال: "هذا طلب بسيط، لكي يشعر السفير البريطاني بما يحدث لنا ولو حتى على بعد 10 أمتار من السفارة، علشان كرامتنا اللي داست منهم وبطريقتهم اللي كلها تعالي، والبنت بقالها أكتر من شهر ونص في الثلاجة ومش راضين يسبوها تدفن".