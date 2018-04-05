أسامة كمال يطلب تصريحا بوقفة أمام السفارة البريطانية: "عشان مريم"

ناشد الإعلامي أسامة كمال، اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، بالتصريح بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة البريطانية في القاهرة، للتنديد بمقتل الطالبة المصرية مريم.

ووجه كمال، في برنامج "مساء.دي.إم.سي"، المذاع عبر شاشة "دي.إم.سي"، مساء اليوم الخميس، حديثة لوزير الداخلية، قائلًا: "يا معالي وزير الداخلية، ده تعبير مطلوب ولازم يحصل، واسمح بالوقفة ولو حتى لألف شخص، ويرفعوا لافتات أمام السفارة البريطانية للتنديد بأحداث مقتل الطالبة المصرية مريم".

وأضاف كمال: "هذا طلب بسيط، لكى يشعر السفير البريطاني بما يحدث لنا ولو حتى على بعد 10 أمتار من السفارة (علشان كرامتنا اللي داست منهم وبطريقتهم اللي كلها تعالي، والبنت بقالها أكتر من شهر ونص في الثلاجة ومش راضين يسيبوها تدفن)".