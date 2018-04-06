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الوطن

تامر أمين: سعد إبراهيم يجند صحفيين للعمل في الجزيرة بـ"10 آلاف دولار"

منذ 52 دقيقة
كتب: شريف سليمان
تامر أمين: سعد إبراهيم يجند صحفيين للعمل في الجزيرة بـ"10 آلاف دولار"

الإعلامي تامر أمين

قال الإعلامي تامر أمين، إن سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، يتلقى أوامر من النظام القطري ليتحرك بناءً عليها. 

وأضاف أمين، خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم"، عبر فضائية "الحياة"، أن التعامل مع قطر رُغم دعم نظامها للإرهاب يعتبر تخابر. 

وأردف، أن هيثم طوالة، رئيس جمعية شباب الصحفيين أخبرهم، بأن سعد الدين إبراهيم يجند صحفيين للعمل بقناة الجزيرة، مقابل 10 آلاف دولار في الشهر، واصفًا إياهم بالجواسيس.

وتابع مقدم برنامج "الحياة اليوم": "سعد الدين ابراهيم سيسافر إلى تركيا ليحضر اجتماعات المجلس الأعلى للجماعة، ليتلقى الأوامر من الجماعة، ومنها قيادة حملة تجميل الصورة التي ستطلقها الجماعة، لمحاولة تحسين صورتها عند الشعب المصري بعدما لفظهم". 

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