تامر أمين: "الناس بتقعد فوق بعض عشان تتفرج على صلاح"

علق الإعلامي تامر أمين على تألق محمد صلاح، لاعب المنتخب الدولي، المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، قائلًا: "المصريين بيقعدوا فوق بعض على القهاوي، عشان يتفرجوا على ماتشات صلاح".

وأضاف أمين، خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أن محمد صلاح جعل المصريين يحتفلون بأهداف فريق ليفربول، بنفس الفرحة التي يحتفلون بها عندما يسجل المنتخب الوطني هدفًا.

كان محمد صلاح قاد فريقه الإنجليزي إلى الفوز على مواطنه مانشيتسر سيتي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.