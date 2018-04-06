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الوطن

صلاح حسب الله: مصر تعيد وحدة الصف العربي بمفاهيم سليمة

اليوم AM 05:31
كتب: خالد الأسمر
صلاح حسب الله: مصر تعيد وحدة الصف العربي بمفاهيم سليمة

صلاح حسب الله

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن جميع رؤساء البرلمانات العربية المشاركون في مؤتمر الجلسة الختامية لرؤساء البرلمانات العربية، أكدوا أن مصر هي العمود الفقري للوطن العربي.

وأضاف حسب الله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنهم يعوا تماما ما تقوم به مصر بالوكالة عن الوطن العربي، ليس لحماية الأمن القومي المصري فقط، وإنما حماية للأمن القومي العربي.

وأشار المتحدث باسم مجلس النواب، إلى أن مصر تقوم بدور الحماية وفي نفس الوقت تقوم بدورها في إعادة البناء والإعمار ليس في مصر فقط، ولكن في العالم العربي، لافتا إلى أنها تعيد مرة أخرى وحدة الصف العربي بمفاهيم سليمة وأساس سليم تقوم على قوة عسكرية مصرية وعربية.

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