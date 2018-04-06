مازن الغرباوي: أحلامنا في "شرم الشيخ للمسرح الشبابي" ليس لها سقف

كشف المخرج المسرحي، مازن الغرباوي، عن بعض كواليس الدورة الثالثة لمهرجان شرم الشيخ الشبابي للمسرح، المقام حاليا والمقرر أن تنتهي في الثامن من الشهر الجاري.

وقال مازن لـ"الوطن"، إن أبرز الصعوبات التي قابلها في الدورة الحالية تتمثل في الصعوبات التي يواجهها المهرجان في مشكلة الدعم المادي وليس اللوجيستي، حيث إنه لا بد من بعض مؤسسات الدولة أن تدعم المهرجان بشكل أفضل، فحين أننا نجد أن هناك بعض الشركات الخاصة تساعدنا في إنجاح الدورة أكثر من تلك المؤسسات، مثلا مثلما قامت شركة خاصة بدعم مادي حوالي نصف مليون جنيه على كل ما هو مطبوع في سبيل مشاركتها في هذا الحدث، أيضا المركز المصري للدراسات والأبحاث الاستراتيجية قامت بطبع شهادات التقدير".

وأضاف: "وزارة الثقافة قامت بدعم مادي ولوجيستي كبير، بالإضافة إلى محافظة جنوب سيناء المتمثلة في اللواء أركان خالد فودة، وأيضا وزارة الشباب والرياضة التي قامت بدعم لوجيستي كبير، ولكن من أجل تحقيق كل الأحلام وتنفيذ كل أفكارنا، فلا بد أن يكون هناك دعم أكبر وأضخم".

وعن أحلامه بمستقبل المهرجان، قال: "النجاح والطموح ليس له سقف في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، فكلما ينجح الإنسان يحلم ويطمع في نجاح أكبر، واتمنى أن يكون المهرجان في مقدمة المهرجانات العالمية والدولية".