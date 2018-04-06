رئيس التدخل السريع بـ"التضامن": "ننقل المشردين لدور الإيواء"

قال أيمن عبدالعزيز، رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة ملزمة بتوفير مأوى لمن هم ليس لهم مأوى.

وأكد عبدالعزيز، خلال لقائه مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "الحياة اليوم" المٌذاع عبر فضائية "الحياة"، أن فريق التدخل السريع يتلقى الشكاوى على الخط الساخن للوزارة.

وأوضح أنهم بدأو العمل مؤخرًا على المشردين في الشوراع، من أجل نقلهم لدور إيواء المشردين.

وشدد عبدالعزيز أن وزارة التضامن ملتزمة بتوفير مأوى للمشردين من العجائز وكبار السن، مؤكدًا أنها غير مختصة بنقل المتسولين والمرضى النفسيين.