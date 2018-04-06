شقيقة نوران: "8 مستشفيات خاصة رفضت استقبالها بسسبب الالتهاب السحائي"

طالبت رنا، شقيقة "نوران"، طالبة مدرسة بورسعيد بالزمالك، التي يشتبه في وفاتها بالالتهاب السحائي، بمعرفة سبب التسمم الدموي، الذي تسبب في وفاتها.

وأضافت رنا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق في برنامجها "مساء دريم" المٌذاع عبر فضائية "دريم"، أن المستشفيات الخاصة رفضت استقبال "نوارن"، بسبب الاشتباه في إصابتها بالالتهاب السحائي.

وأكدت شقيقة "نوران"، أن تقرير وزارة الصحة أفاد بأنها توفيت نتيجة التسمم الدموي دون أن يكشف السبب وراء هذا التسمم، مكذبة تقارير وزارة الصحة التي أعلنت أن وفاتها لم تكن بسبب الالتهاب السحائي، مدللة على ذلك برفض 8 مستشفيات خاصة استقبالها لعدم وجود وحدات عزل بها.