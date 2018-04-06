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الوطن

"التعليم": حالة "أدهم وتوماس" مستقرة.. ويعانيان من "دور برد"

اليوم AM 07:21
كتب: أحمد حامد دياب
"التعليم": حالة "أدهم وتوماس" مستقرة.. ويعانيان من "دور برد"

طلاب مدرسة بورسعيد الخاصة بالزمالك

قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن حالة الطفلين "توماس وأدهم" زملاء الطالبة نوران، التي توفيت بمدرسة بورسعيد الخاصة بالزمالك، أصبحت جيدة الآن.

وأضاف خيري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق في برنامجها "مساء دريم" المٌذاع عبر فضائية "دريم"، أن التحاليل أكدت عدم إصابتهما بأي نوع من أنواع الالتهاب السحائي، وأن إصابتهما كانت عبارة عن "دور برد عادي".

وأكد خيري، أن أسرة الطالبة "نوران" تم الكشف عليها أيضًا وتبين عدم إصابتهم بأي أمراض.

كانت الطالبة نوران توفيت في مستشفى الحميات بعد أزمة صحية تعرضت لها فجأة، وقالت أسرتها إن عددا من المستشفيات الخاصة رفضت استقبالها بحجة إصابتها بالالتهاب السحائي المعدي، وهو ما نفته وزارة الصحة فيما بعد.

 

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