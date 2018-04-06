برلماني يطالب بحجب الألعاب الإلكترونية التي تُشكل خطورة على الشباب

طالب النائب أحمد البدوي، عضو مجلس النواب، بحجب الألعاب الإلكترونية التي تسبب خطورة على الأطفال والمراهقين والشباب.

وأضاف البدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق في برنامجها "مساء دريم" المُذاع عبر فضائية "دريم"، أن هناك عدد من الألعاب التي تشكل خطورة على الشباب، بينها "الحوت الأزرق، مريم، جنية النار، وتحدي تشارلي".

وأكد بدوي أنه تم رصد أكثر من 18 ألف فتاة قامت بتحميل لعبة مريم على هواتفهم المحمولة، مشيرًا إلى أن دولة المغرب رصدت حالة إنتحار لأحد الفتيات بسبب لعبة مريم.