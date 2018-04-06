"القوى العاملة": صرف 85 ألف جنيه لورثة عامل عن فترة عمله في السعودية

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية في جدة، نجح في تسوية مستحقات عامل توفي منذ شهرين، وكان يعمل بإحدى شركات المقاولات، وبلغت إجمالها 17 ألفًا و93 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 85 ألف جنيه مصري.

كان الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي في جدة بمساعدة المواطن "محمد.أ.م" أحد أقارب المواطن "ع.ع.ل"، الذي توفي إثر أزمة قلبية منذ شهرين، حيث يطلب مساعدته في حصول ورثة المتوفي على مستحقاتهم، طرف شركة المقاولات التي كان يعمل بها المتوفى، منذ 4 سنوات، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها أولًا بأول.

وأكد "سعفان"، أنه تلقى تقريرا من عثمان رمضان عبر المستشار العمالي في جدة، أوضح فيه أن المكتب تواصل مع المدير المسؤول بالشركة للتعرف على مستحقات المتوفى، والإجراءات اللازمة لصرف تلك المستحقات للورثة، مشيرا إلى أنه بعد 6 أسابيع من المتابعة التواصل مع الشركة استخرج شيك، بـ17 ألفا و93 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 85 ألف جنيه مصري، وتسلمه الورثة.