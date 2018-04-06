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الوطن

طلاب الإعدادية بـ"أزهرية كفر الشيخ" يفوزون بالمركز الأول في كرة السلة

منذ 11 دقيقة
كتب: الوطن
طلاب الإعدادية بـ"أزهرية كفر الشيخ" يفوزون بالمركز الأول في كرة السلة

طلاب الازهر الفائزون فى مسابقة كرة السلة

فاز طلاب المرحلة الإعدادية بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، بالمركز الأول على مستوى مناطق الجمهورية في بطولة كرة السلة، والتي أقيمت بمدينة البعوث الإسلامية بالعصافرة، وقال الشيخ أشرف النجار، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، إن الطلاب علاء جمال، فتحي مصطفى، طه خميس، مروان صبري، إبراهيم مغازي وعبدالعزيز رضا، مثلوا منتخب المنطقة.

من جانبه قال محمد محسن أبو اليزيد، رئيس مكتب التربية الرياضية بإدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، إن المنطقة حصدت المركز الأول أيضًا في ذات البطولة عن المرحلة الثانوية، ومثل منتخب المنطقة في هذه المرحلة كل من "محمد عبد الكريم البوص، الطالب بمعهد السالمية الثانوي بنين، وأحمد بدر، كريم السعيد، محمد جمال، أسامة وهبه،عبد الله خميس، أحمد حمدي، محمود البوص، طلاب الشهادة الثانوية بمعهد دسوق الثانوي بنين".

وأضاف أبو اليزيد، أنه رافق منتخب المنطقة في المرحلتين الإعدادية والثانوية، شريف عبد النبي النجار معلم التربية الرياضية بمعهد دسوق الإعدادي بنين.

 

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