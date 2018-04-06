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الوطن

رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يكرم أوائل الشهادة الإعدادية

منذ 38 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يكرم أوائل الشهادة الإعدادية

تكريم المتفوقين بازهر كفر الشيخ

كرم الشيخ أشرف النجار، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، أوائل الشهادة الإعدادية، عقب فوزهم بالمركز الأول على مستوى المناطق في مسابقة أوائل الطلاب للشهادة الإعدادية، والتي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالقاهرة ضمن خطة اتحاد الطلاب بالمناطق.

وحرص رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، على استقبال الطلاب عقب عودتهم من السفر، وتكريمهم ومنحهم شهادات التقدير.

يذكر أن المنطقة قد أقامت التصفيات الأولية لتلك المسابقة وفاز بالمركز الأول بها الفريق الطلابي بمعهد قلين الإعدادي بنين، المكون من إسماعيل أحمد تراب، أحمد خالد مكرم، محمد شريف شلبي، ليكونوا ممثلين عن المنطقة بالتصفيات النهائية على مستوي الجمهورية.

 

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