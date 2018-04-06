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الوطن

"الزراعة" تتبنى أبحاث الشباب وتتوسع في تطبيق النظم المائية بالصوب

منذ 40 دقيقة
كتب: محمد أبو عمرة
"الزراعة" تتبنى أبحاث الشباب وتتوسع في تطبيق النظم المائية بالصوب

وزير الزراعة والدكتور أحمد توفيق المرسى الباحث بمركز البحوث الزراعية

وافق الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على تبني فكرة التوسع في تطبيقات نظم الزراعة المائية الرأسي والأفقي بالصوب الزراعية، وتنفيذ المقترح الذي تقدم به الدكتور أحمد توفيق المرسي الباحث بمركز البحوث الزراعية في هذا الشأن.

وقال وزير الزراعة إنه سيتم التنسيق لتطبيق هذا النظام على 10 صوب زراعية، تنفيذا لتكليفات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح مؤتمر "إطلاق طاقات المصريين"، وتفقد النموذج الذي أنشأه الباحث، والذي فاز بجائزة ابتكارات واختراعات "حاضنات الأعمال" خلال هذا المؤتمر.

وأكد البنا أن وزارة الزراعة ترحب بتبني الأفكار والمقترحات البحثية غير التقليدية، ودعم شباب الباحثين في كافة المجالات المرتبطة بقطاع الزراعة، للاستفادة من طموحاتهم من جهة، والمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة والأمن الغذائي من جهة أخرى.

وأشار وزير الزراعة إلى أن نظم الزراعة المائية "الهيدروبونيك" لإنتاج المحاصيل المختلفة من الخضر والفاكهة، يساهم بشكل كبير في ترشيد استخدامات مياه الري، بما يتماشى أيضا مع خطة الدولة لترشيد استخدامات واستهلاك المياه.

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