تسجيل الدخول

الوطن

"ثقافة المنيا" تقيم ندوات للتوعية بترشيد استهلاك المياه

منذ 26 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
"ثقافة المنيا" تقيم ندوات للتوعية بترشيد استهلاك المياه

انشطه ثقافيه بالمنيا

نظم قصر ثقافة المنيا، بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، معرضا فنيا، ضمن برنامج الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه، بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحي والوزارات والجهات المعنية.

تضمن المعرض، ورش حكي لقصص للأطفال عن موضوعات أهمية ترشيد المياه، ومسابقة في الرسم والأشغال الفنية الورقية لأطفال المدارس، والرسم الجرافيتي على أسوار محطة المياة بقرية دماريس، ونفذه قسم الفنون التشكيلية بالقصر.

وعقدت عددًا من المحاضرات التوعوية، بقاعة المحاضرات بقصر الثقافة، تناولت أهمية ترشيد استهلاك المياه، وطرق الحفاظ عليها.

وتضمن الحفل الختامي فقرة ترفيهية للتنورة، وعرض لفرقة مسرح عرائس القصر قدمت فية مسرحية بعنوان "نقطة مية" تأليف وإخراج الفنان محمد بهجت، وأداء ياسر فؤاد، ليلى قطب، نادى مختار.

تناولت المسرحية قيمة المياه في حياتنا وكيفية المحافظة عليها من الهدر، ومراحل تنقية المياه حتى وصولها إلينا، كما قدمت العرائس رسالة للأطفال بأسلوب مبسط بذلك الأمر الهام، لأن نقطة المياه تساوى حياة.

أخبار متعلقة

فوز البدري ومبروك في انتخابات التجديد النصفي لـ"أطباء أسنان المنيا"

فوز البدري ومبروك في انتخابات التجديد النصفي لـ"أطباء أسنان المنيا"
المحجوب بمؤتمر جماهيري في المنيا: ردوا الجميل للسيسي "ولو بوردة"

المحجوب بمؤتمر جماهيري في المنيا: ردوا الجميل للسيسي "ولو بوردة"
إقبال كبير بانتخابات التجديد النصفي لـ"أطباء الأسنان" في المنيا

إقبال كبير بانتخابات التجديد النصفي لـ"أطباء الأسنان" في المنيا
حفل لاختيار الأم المثالية بـ"تعليم المنيا"

حفل لاختيار الأم المثالية بـ"تعليم المنيا"

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

"ثقافة المنيا" تقيم ندوات للتوعية بترشيد استهلاك المياه

"ثقافة المنيا" تقيم ندوات للتوعية بترشيد استهلاك المياه

"كيف أبر بأمي" محاضرة بـ"ثقافة مطاي" في المنيا

"كيف أبر بأمي" محاضرة بـ"ثقافة مطاي" في المنيا

"الأرصاد": طقس شديد الحرارة اليوم.. ورياح مثيرة للرمال والأتربة

"الأرصاد": طقس شديد الحرارة اليوم.. ورياح مثيرة للرمال والأتربة

"أمن المنيا" توزع حلوى وورود لأطفال دار الأيتام للبنين والبنات

"أمن المنيا" توزع حلوى وورود لأطفال دار الأيتام للبنين والبنات

بالفيديو| والدة شهيد: "حسيت بوجع مكان إصابته وسمعت صوت بيقول باسم مات"

بالفيديو| والدة شهيد: "حسيت بوجع مكان إصابته وسمعت صوت بيقول باسم مات"

اختيارات الوطن

"حضن أم" من مديرة مدرسة حكومي للفائزين بأوائل الطلبة: "فرحانة بيكم"

«أحمد ومحمد وحبشى» ظهروا فى «شعب ورئيس»: «ما صدقناش إن كلامنا هيتذاع»

«أحمد ومحمد وحبشى» ظهروا فى «شعب ورئيس»: «ما صدقناش إن كلامنا هيتذاع»

حكاية 4 شباب مولهم "تحيا مصر" فصاروا أصحاب شركة: "اتبرعنا لرد الجميل"

حكاية 4 شباب مولهم "تحيا مصر" فصاروا أصحاب شركة: "اتبرعنا لرد الجميل"

نجل آخر ملوك مصر وزوجته فى «سك العملة»

نجل آخر ملوك مصر وزوجته فى «سك العملة»

«الشيخ ماهر» يتبرع بـ«توكتوكين» للنداء على الموتى

«الشيخ ماهر» يتبرع بـ«توكتوكين» للنداء على الموتى

الأكثر قراءة

عاجل