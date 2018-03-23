"ثقافة المنيا" تقيم ندوات للتوعية بترشيد استهلاك المياه

نظم قصر ثقافة المنيا، بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، معرضا فنيا، ضمن برنامج الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه، بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحي والوزارات والجهات المعنية.

تضمن المعرض، ورش حكي لقصص للأطفال عن موضوعات أهمية ترشيد المياه، ومسابقة في الرسم والأشغال الفنية الورقية لأطفال المدارس، والرسم الجرافيتي على أسوار محطة المياة بقرية دماريس، ونفذه قسم الفنون التشكيلية بالقصر.

وعقدت عددًا من المحاضرات التوعوية، بقاعة المحاضرات بقصر الثقافة، تناولت أهمية ترشيد استهلاك المياه، وطرق الحفاظ عليها.

وتضمن الحفل الختامي فقرة ترفيهية للتنورة، وعرض لفرقة مسرح عرائس القصر قدمت فية مسرحية بعنوان "نقطة مية" تأليف وإخراج الفنان محمد بهجت، وأداء ياسر فؤاد، ليلى قطب، نادى مختار.

تناولت المسرحية قيمة المياه في حياتنا وكيفية المحافظة عليها من الهدر، ومراحل تنقية المياه حتى وصولها إلينا، كما قدمت العرائس رسالة للأطفال بأسلوب مبسط بذلك الأمر الهام، لأن نقطة المياه تساوى حياة.