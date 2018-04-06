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الوطن

بالأسماء| فوز 360 شخصا بقرعة حج الجمعيات الأهلية في كفر الشيخ

منذ 13 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
بالأسماء| فوز 360 شخصا بقرعة حج الجمعيات الأهلية في كفر الشيخ

فوز 360 حاجاً بقرعة حج الجمعيات الأهلية فى كفر الشيخ

فاز 360 حاجا من كفرالشيخ في قرعة حج الجمعيات الأهلية التي أجرتها وزارة التضامن الاجتماعي، ضمن 12 ألف حاج من إجمالي عدد المتقدمين والبالغ عددهم 34 ألف شخصًا على مستوى المحافظات.

وقال السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في كفرالشيخ، إن إجمالي المتقدمين من كفر الشيخ بلغوا 1448 حاجا ممن ينتمون للجمعيات الأهلية على مستوى محافظة كفر الشيخ.

وأجريت القرعة بوزارة التضامن الاجتماعي في القاهرة بحضور الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، وعضو مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة، والمهندسة عبير الحلو مستشار نظم المعلومات بوزارة التضامن وممثلين عن الجمعيات الأهلية.

وأضاف مصطفى صبري، وكيل إدارة الجمعيات الأهلية بتضامن كفر الشيخ، أن القرعة جرت بحضور مديري الإدارات الأهلية في المديريات على مستوى المحافظات.

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