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الوطن

محافظ الإسكندرية: نحاول إنقاذ 4 أشخاص من أسفل عقار سيدي جابر المنهار

منذ 35 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
محافظ الإسكندرية: نحاول إنقاذ 4 أشخاص من أسفل عقار سيدي جابر المنهار

العقار المنهار

أعلن الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، انهيار عقار في الرابعة فجر اليوم، بمنطقة سيدي جابر في الإسكندرية.

وأضاف سلطان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن حركة السكة الحديدية توقفت لساعات نظرًا لوقوع أجزاء من العمارة على قضبان السكة الحديد.

وأكد سلطان، أن قوات الحماية المدنية والقوات المسلحة انتقلوا على الفور لموقع سقوط العمارة، ويرفعون حاليا الأنقاض، متوقعا وجود 3 أو 4 أفراد تحت الأنقاض، وأن قوات الحماية المدنية تحاول إنقاذهم.

وأوضح سلطان أن العمارة مكونة من 7 طوابق، وصدر لها قرار إزالة في مارس الماضي، وأنه تم إخلائها من سكانها عدا شقتين.

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