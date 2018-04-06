رئيس جنوب إفريقيا السابق يمثل أمام القضاء لمحاكمته بتهمة الفساد

وصل الرئيس السابق لجنوب إفريقيا جاكوب زوما، الجمعة، إلى محكمة دوربان بشمال شرق البلاد لمحاكمته في وقائع فساد في إطار قضية كبيرة لبيع أسلحة قبل حوالي عشرين عاما، كما ذكر صحفي من وكالة فرانس برس.

ووصل زوما، 75 عاما، الذي بدا هادئا ومبتسما إلى قصر العدل في عاصمة إقليم كوازولو ناتال معقله السياسي، لحضور أول جلسة رسمية لمحاكمته.

ويشتبه بأن زوما تلقى رشى عندما كان وزيرا في حكومة الإقليم ثم نائبا للرئيس، من المجموعة الفرنسية تاليس في إطار عقد لشراء أسلحة بقيمة أربعة مليارات يورو أبرم في 1999، وتلاحق المجموعة الفرنسية للصناعات الإلكترونية والدفاعية في إطار القضية نفسها.

ويتوقع أن يتجمع مؤيدو ومعارضو زوما حول القصر العدلي في دوربان حيث نشرت الشرطة قوات كبيرة لمنع أي حوادث.