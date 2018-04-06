إحباط تهريب نصف طن أسمدة زراعية مُدعمة في البحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.

وحررت الحملة التي شارك فيها العقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، محضر مخالفة ضد "ج ط" 42 سنة، صاحب محل لبيع الأسمدة الزراعية فى بدر، لتجميعه 500 كيلو أسمدة مدعمة خاصة ببنك التنمية والائتمان الزراعي والمخصصة للتوزيع على المزارعيين بنظام الحيازات الزراعية والمحظور تداولها بالأسواق، لإعادة بيعها بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.