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الوطن

"التموين" تستعد لـ"شم النسيم" بطرح كميات كبيرة من البيض والرنجة

منذ 15 دقيقة
كتب: أحمد غنيم
"التموين" تستعد لـ"شم النسيم" بطرح كميات كبيرة من البيض والرنجة

صورة أرشيفية

قال محمد سويد المتحدث باسم وزارة التموين، إن الاستعداد لأعياد شم النسيم لا يقتصر فقط على وزارة التموين، بل هناك استعدادات في الحكومة كلها وعلى مختلف المحافظات.

وأعلن "سويد"، في تصريحات صحفية اليوم، تشكيل غرفة عمليات على مستوى الوزارة، ورقم مركزي على مستوى المحافظات لمتابعة مدى توافر السلع الأساسية، مؤكدا ضخ كميات كبيرة من الرنجة المبردة في المجمعات الاستهلاكية بـ30 جنيها للكيلو، وطرح كميات كبيرة من البيض.

وأوضح أن أي مواطن تواجهه مشكلة في نقص السلع عليه الاتصال على الرقم الساخن للوزارة 19288.

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