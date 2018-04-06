الجيش السوري يلقي مناشير لأهالي الدوما ويمهل المسلحين يومين

نقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر أمني قوله إن مروحيات تابعة للجيش السوري ألقت مناشير تدعو أهالي دوما في الغوطة الشرقية إلى العودة لحياتهم الطبيعية.

وقال المصدر الأمني إنه "تم الاتفاق برعاية روسية بين الجيش السوري ومسلحي دوما على انضمام "جيش الإسلام" إلى قوات الدفاع الوطني للقتال تحت راية الجيش السوري ودخول الشرطة العسكرية السورية والروسية للإشراف على إخلاء المخطوفين".

وأضاف المصدر أن "هذه البنود الأولية للاتفاق، على أن يتم اليوم اجتماع آخر لإنجاز الاتفاق بشكل كامل ".

بحسب المصدر، أعطى الجيش السوري المسلحين مهلة لغاية يوم الأحد القادم، للبدء بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه".

وتضمنت المناشير التي ألقاها الجيش على دوما مايلي "عودوا إلى حياتكم الطبيعية!! أهلنا الكرام في دوما، تم التوصل إلى اتفاق بوساطة روسية لاعتماد الحل السلمي وعودة الاستقرار إلى المدينة.