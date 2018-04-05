ألمانيا تطالب تركيا وروسيا وإيران بـ"أفعال" لتحقيق السلام في سوريا

قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الخميس خلال مؤتمر صحفي في عمان، إنه لم يعلق آمالا كبيرة على القمة التي جمعت قادة تركيا وروسيا وإيران، مؤكدا أن برلين تريد "رؤية أفعال" لا أقوال.

وقال ماس خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي: "نرغب من الجميع المساهمة في إنهاء الحرب في سوريا في أقرب وقت، لكني لم أعلق آمالا على هذه القمة".

واجتمع رؤساء تركيا وروسيا وإيران، الأربعاء، وتعهدوا خلال قمة في أنقرة بالتعاون من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في سوريا، بحسب بيان صدر إثر القمة.

وقال ماس بحسب الترجمة الفورية لتصريحه بالألمانية: "سمعنا كلاما كثيرا ونريد أن نرى أفعالا الآن وأن نرى مساهمات لإنهاء الحرب في سوريا بشكل حقيقي".

وأضاف أن "الكلمات وحدها غير كافية".

من جهته، قال الصفدي إن قمة أمس أكدت قضايا نتفق معها بشكل رئيسي في الأردن، فالقمة أكدت ضرورة حماية وحدة سوريا واستقلالها وتماسكها، وهذا أمر نتمسك به بشكل كبير".

وقال أن "الأسس التي أكد عليها اللقاء الثلاثي أمس، في ما يتعلق بالحل السياسي ووحدة سوريا وتماسكها أمور نرى أنها السبيل اللازم للتقدم نحو السلام".