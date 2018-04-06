مبعوث ترامب: أدعو الفلسطينيين لعدم الوصول لحدود غزة

دعا الممثل الخاص للرئيس الأمريكي للمفاوضات الدولية، جيسون غرينبلات الفلسطينيين المحتجين الى البقاء خارج المنطقة العازلة على حدود غزة.

وقال في بيان ارسل نسخة منه لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء “تحث الولايات المتحدة بشدة قادة الاحتجاج على الإبلاغ بصوت عال وواضح بأن على المتظاهرين أن يسيروا بشكل سلمي؛ ويمتنعوا عن كافة أشكال العنف؛ ويبقوا خارج المنطقة العازلة البالغة 500 متر؛ وألا يقتربوا من السياج الحدودي بأي طريقة أو أي مكان”.

واضاف “نحن ندين القادة والمتظاهرين الذين يدعون إلى العنف أو يرسلون المتظاهرين — بما في ذلك الأطفال — إلى السياج، مع علمهم بأنهم قد يتعرضون للإصابة أو القتل”.