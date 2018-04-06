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الوطن

نشرة الثالثة عصرا| السيسي يدعو المصريين للاحتفال بيوم اليتيم

اليوم PM 03:02
كتب: سمر صالح
نشرة الثالثة عصرا| السيسي يدعو المصريين للاحتفال بيوم اليتيم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تنشر الوطن موجز الثالثة عصرا، حيث قال الرئيس عبدالفتاح السيسي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "في الجمعة الأولى من شهر إبريل نحتفل سويًا بعيد اليتيم في مشهد إنساني فريد يبرر قيم النبل والتكافل والتضامن في المجتمع المصري، أدعو كل المصريين للاحتفال مع أبنائنا وبناتنا ممن فقدوا ذويهم في كل أنحاء الجمهورية، آملين أن نحقق مستقبل وحياة أفضل لهم".

فيما قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن مفاوضات سد النهضة في الخرطوم، كانت اجتماعات مطولة استمرت أكثر من 16 ساعة، وتناولت كل الموضوعات العالقة على المسار الفني والتعاوني وفقا لتوجيهات القادة.

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السيسي يدعو المصريين للاحتفال بعيد اليتيم

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