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الوطن

بالصور| طلاب "طب الفيوم" يحتفلون بـ"يوم اليتيم"

منذ 30 دقيقة
كتب: ميشيل عبد الله
بالصور| طلاب "طب الفيوم" يحتفلون بـ"يوم اليتيم"

أقام اتحاد طلاب كلية الطب، جامعة الفيوم، بالتعاون مع الجمعية النسائية لتحسين الصحة "دار عائشة حسنين للأيتام"، حفلا بمناسبة "يوم اليتيم"، اليوم الخميس، بقاعة الاحتفالات الرئيسية بالكلية.

وشمل الاحتفال تقديم العديد من الفقرات الفنية، منها الغناء، الشعر، التمثيل، مسابقات ثقافية، تقديم بعض الهدايا للأطفال، وشهادات التقدير لرئيس مجلس إدارة الدار، والأطفال المتفوقين علميا ورياضيا.

وحضر الحفل كلا من الأستاذ الدكتور عاصم العيسوي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبعض من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

 

بالصور| طلاب "طب الفيوم" يحتفلون بـ"يوم اليتيم"
بالصور| طلاب "طب الفيوم" يحتفلون بـ"يوم اليتيم"
بالصور| طلاب "طب الفيوم" يحتفلون بـ"يوم اليتيم"
بالصور| طلاب "طب الفيوم" يحتفلون بـ"يوم اليتيم"
بالصور| طلاب "طب الفيوم" يحتفلون بـ"يوم اليتيم"

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